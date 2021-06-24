Лавров: США предпринимают попытки оказывать давление на страны Латинской Америки

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. США стремятся диктовать свои условия странам Латинской Америки, руководствуясь логикой принципов, заложенных в доктрину Монро. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров на Московской конференции по международной безопасности.

"Руководствуясь архаичной доктриной Монро, США пытаются диктовать, как и по каким стандартам жить Латинской Америке", - сказал он.

По словам министра, именно этим объясняются незаконные торговые эмбарго в отношении Кубы. "Буквально вчера в очередной раз Генеральная Ассамблея ООН практически единодушно проголосовала за отмену этого незаконного эмбарго. Лишь две страны, включая США, выступили против", - добавил Лавров.

Он также указал на давление со стороны США на Венесуэлу и Никарагуа. "И безусловно, мы видим также непрекращающееся давление на Венесуэлу с целью смещения законно избранной власти, а также попытки дестабилизировать Никарагуа", - отметил Лавров.