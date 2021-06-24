Прилепина не пустили на съезд КПРФ

РОЖДЕСТВЕНО /Московская область/, 24 июня. /ТАСС/. Сопредседатель партии "Справедливая Россия - За правду" Захар Прилепин не был допущен на предвыборный съезд КПРФ, приехав на него без предупреждения, передает корреспондент ТАСС.

Отвечая на вопрос ТАСС, Прилепин уточнил, что планировал выступить перед делегатами и предложить коммунистам создать коалицию со справороссами с целью дальнейшей интеграции левых сил. Речь идет о подписании меморандума о сотрудничестве.

По словам политика, после случившегося он поговорил по телефону с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым и изложил идею о коалиции двух партий. "Он (Зюганов - прим. ТАСС) тут же мне перезвонил и сказал, что решения о выступлении на съездах принимаются коллегиально, он сожалеет, что слово они мне дать не могут, но считает меня за своего товарища", - пояснил Прилепин. Он добавил, что Зюганов выразил готовность встретиться с ним в любой момент и обсудить инициативы справороссов. "Со своей стороны мы ждем всегда Геннадия Андреевича на любых наших съездах, мероприятиях", - отметил он.

Визит Прилепина на предвыборный съезд КПРФ без предупреждения можно сравнить со вторжением в дом незваного гостя, заявил ТАСС в четверг первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин.

Прилепину удалось попасть на территорию оздоровительного комплекса "Снегири", где открылся съезд, но в само здание коммунисты его не пустили.

"На любое мероприятие приходят или делегаты, или приглашенные, когда незваный гость приходит домой, ты удивляешься этому незваному гостю. Господин Прилепин был на прошлом нашем [предвыборном] съезде в 2016 году, на котором он сказал слова поддержки КПРФ и призвал голосовать за КПРФ. С этого момента господин Прилепин создал свою политическую силу, потом быстренько объединился после не очень успешных региональных выборов со "Справедливой Россией", состоит в другой партии, я так понимаю, вполне возможно, вместе с Мироновым и Семигиным поведет эту партию на выборы. Поэтому сегодняшний приход на съезд можно расценивать только как попытку политического пиара", - сказал Афонин.

Он подчеркнул, что КПРФ имеет "в разы большую поддержку среди избирателей, чем их новообразование", и охарактеризовал новое объединение как "спойлерский проект", созданный для того, чтобы "оттягивать голоса от КПРФ". "Все равно все силы народно-патриотические будут объединяться вокруг КПРФ", - добавил Афонин.

Ранее источник ТАСС сообщал, что Прилепин планировал выступить на апрельском съезде КПРФ. Однако он не приехал на съезд.

На апрельском съезде лидер коммунистов Геннадий Зюганов был единогласно переизбран на пост председателя Центрального комитета (ЦК) партии на ближайшие четыре года, обновился состав самого ЦК, президиума ЦК, секретариата ЦК и центральной контрольно-ревизионной комиссии. В четверг КПРФ утвердит списки кандидатов и программу партии.

Указ о выборах в нижнюю палату парламента президент РФ Владимир Путин подписал 17 июня, его официальная публикация в тот же день дала старт федеральной избирательной кампании. Российское законодательство предусматривает, что политические партии, участвующие в думских выборах, в течение 25 дней после начала кампании должны провести съезды для выдвижения своих кандидатов по федеральным спискам и одномандатным округам. Пока из крупных партий предвыборный съезд провели только единороссы - 19 июня.