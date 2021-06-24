Лавров заявил, что РФ хотела бы видеть продуктивный диалог с США по кибербезопасности

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Москва надеется укреплять сотрудничество по кибербезопасности в двустороннем формате и рассчитывает на продуктивной диалог с американской стороной на этом направлении. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров на Московской конференции по международной безопасности.

"Рассчитываем, конечно, что продолжится наше сотрудничество по информационной безопасности по двусторонним каналам, в том числе хотели бы видеть продуктивный диалог по проблематике кибербезопасности с американской стороной, как это обсуждалось на женевском саммите", - сказал глава МИД РФ

Он подчеркнул, что у Москвы вызывает беспокойство "намерение отдельных государств милитаризовать интернет, развязать там опасную гонку кибервооружений". "Со своей стороны активно работаем над принятием кодекса ответственного поведения государств в глобальном информационном пространстве, с точки зрения интересов каждой страны в сфере военно-политической безопасности, и одновременно продвигаем проект универсальной конвенции по борьбе с киберпреступностью", - добавил Лавров.

По его словам, обе эти инициативы РФ получили очень серьезную, консенсусную поддержку на последней сессии Генеральной Ассамблеи ООН, и "по обоим этим направлениям сформированы специальные переговорные механизмы, которые будут с участием всех государств рассматривать эти два важнейших проекта".

Ранее на пресс-конференции по итогам переговоров с американским лидером Джо Байденом в Женеве президент РФ Владимир Путин отметил, что Москва и Вашингтон могут договориться о правилах поведения в сферах стратегической стабильности, кибербезопасности и региональных конфликтов.