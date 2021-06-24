Посол РФ: Москва ждет от форума клуба "Валдай" в Сербии новых идей в политике на Балканах

БЕЛГРАД, 24 июня. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Россия ожидает, что конференция Международного дискуссионного клуба "Валдай" в Белграде приведет к появлению новых, свежих идей в решении проблем на Балканах. Об этом заявил в четверг посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко, приветствуя участников форума.

"Ожидаем от форума свежих, нетривиальных идей. Регион остается нестабильным. Например, ситуация в Косово, говорят о компромиссе, а какой может быть компромисс, если решение будет, то оно будет специфическим. Поэтому мы ждем от вас новых взглядов и предложений, они, безусловно, появятся", - заявил посол.

Посол России призвал рассмотреть пути для сотрудничества РФ и Сербии в условиях пандемии. "Надеемся, что конференция не станет разовой и даст возможность широкого сотрудничества с различными структурами", - подчеркнул дипломат.

Российско-сербская конференция "Россия на Балканах: взгляд в будущее" Международного дискуссионного клуба "Валдай" проходит на площадке Русского дома в Белграде. Участники конференции обсуждают перспективы сотрудничества России и Сербии в экономической, гуманитарной и культурной сферах. В мероприятии приняли участие глава Россотрудничества Евгений Примаков, посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко, спикер сербского парламента Ивица Дачич, глава МВД Сербии Александар Вулин, сопредседатель межправкомитета Ненад Попович, сербские и российские политики и эксперты.