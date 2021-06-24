КПРФ подготовила предвыборную программу из 10 ключевых шагов

РОЖДЕСТВЕНО /Московская область/, 24 июня. /ТАСС/. КПРФ разработала предвыборную программу, состоящую из 10 шагов, направленных на улучшение жизни народа, сообщил лидер партии Геннадий Зюганов на съезде партии в четверг.

"Сегодня мы утверждаем предвыборную программу партии, программу десяти шагов "Власть народу". Мы представляем ее всему российскому обществу и рассчитываем на массовую поддержку наших соотечественников. Позвольте изложить ключевые идеи нашей программы", - сказал он.

"Что мы сделаем в первую очередь? Увеличим прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда до 25 тыс. рублей в месяц. Без этого страна и дальше будет нищать, вымирать и разрушаться", - отметил лидер компартии. По его словам, у страны есть соответствующие финансовые ресурсы.

Помимо этого, ключевыми пунктами предвыборной программы станут положения о бесплатности образования и медицины, регулировании цен на товары первой необходимости и жизненно важные лекарства, ограничении платы за коммунальные услуги на уровне 10% от дохода семьи. Коммунисты также предлагают закрепить гарантии трудоустройства по специальности и 8-часового рабочего дня.

Зюганов также перечислил другие предлагаемые шаги, в том числе "народу - собственность, России - суверенную экономику", "справедливые налоги", "человек - центр политики государства", "обуздать тарифы и цены", "сильная Россия - безопасная страна". "На выборах 2021 года вместе с союзниками и сторонниками мы предлагаем план мирного и демократичного возвращения власти и собственности народу", - заключил лидер партии.

На думские выборы 2016 года компартия шла с программой "Десять шагов к достойной жизни".