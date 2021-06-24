Турчак вошел в пятерку лидеров списка "Единой России" на выборах в Псковское облсобрание

ТАСС, 24 июня. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак вошел в пятерку лидеров списка партии "Единая Россия" на выборах в Псковское областное собрание депутатов, которые пройдут в сентябре этого года. Об этом сообщила пресс-служба партии.

"Андрей Турчак вошел в пятерку лидеров списка "Единой России" на выборах в Псковское заксобрание. Возглавил список губернатор Псковской области Михаил Ведерников", - отмечается в сообщении пресс-службы в ее официальном канале в Telegram.

По данным пресс-службы, в пятерке лидеров списка также действующий председатель областного собрания Александр Котов, главврач областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко и ветеран Вооруженных сил, кавалер ордена Мужества Олег Грицаев.

На прошлой неделе депутаты Псковского областного собрания назначили дату очередных выборов в региональный парламент на 19 сентября 2021 года. Выборы пройдут в соответствии с новой схемой территориального деления, которую утвердили депутаты в октябре 2020 года. Количество одномандатных округов было сокращено с 22 до 13, что связано также с уменьшением числа депутатов в областном собрании с 44 до 26 начиная со следующего созыва.