Рябков предложил сменить имя британского эсминца-нарушителя на "Агрессор"

СОЧИ, 24 июня. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что имя британского эсминца Defender ("Защитник") нужно изменить на "Агрессор".

"Вопрос с принадлежностью Крыма был закрыт раз и навсегда в 2014 году, когда жители полуострова, жители Севастополя сделали свободный выбор в пользу возвращения на родину, в РФ. Под этим вопросом подведена черта. Те, кто пытается испытать нас на прочность, сильно рискуют. Предлагаю Королевским военно-морским силам Великобритании подумать над тем, чтобы переименовать этот корабль из "Защитника", Defender, в "Агрессора". Я думаю, это будет наиболее правильно. Агрессорам будем давать отпор", - сказал он.

"Мы будем стоять на страже нерушимости наших границ, оберегать нашу территориальную целостность от любых посягательств. Провокационный характер действий Военно-морских сил Великобритании очевиден. Мы осуждаем эту провокацию. Мы осуждаем возросшую активность вооруженных сил Великобритании, США, ряда других натовских стран в непосредственной близости от наших границ", - добавил Рябков.

В Минобороны РФ в среду сообщили, что Черноморский флот совместно с Пограничной службой ФСБ РФ остановил нарушение госграницы эсминцем Defender ВМС Великобритании в районе мыса Фиолент. Эсминец зашел в территориальные воды на 3 км. Пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу, а бомбардировщик Су-24М - предупредительное бомбометание по курсу движения эсминца, после чего Defender покинул границы территориального моря РФ. Минобороны расценило действия эсминца Великобритании как грубое нарушение Конвенции ООН по морскому праву и призвало британскую сторону расследовать действия экипажа корабля.