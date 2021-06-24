Британский посол вызвана в МИД РФ

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Посол Великобритании в Москве Дебора Броннерт в четверг вызвана в МИД РФ из-за инцидента с эсминцем британских ВМС в Черном море, ей будет сделан жесткий демарш. Об этом заявила в четверг в интервью телеканалу "Россия-24" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы заявили вчера о том, что вызван британский посол. Она будет в МИД находиться сегодня. Ей будет сделан жесткий демарш", - сказала Захарова.

Официальный представитель МИД РФ также обратила внимание на противоречия в подаче ситуации британской стороной.

"Вначале они говорили, что вообще ничего не было. Потом было сказано, что российская сторона некоторым образом неверно излагает события, потом стали говорить о неком мирном заходе [эсминца], - пояснила Захарова. - Журналист Би-би-си передал своей корпорации фактуру, которую он видел и слышал своими глазами и ушами. Получилась неловкая ситуация, здесь налицо вранье [Лондона]. Но мы часто фиксируем и ловим за руку наших западных партнеров. Видимо, Лондон выдвинулся в этом смысле в передовики".

В Минобороны РФ в среду сообщили, что Черноморский флот совместно с Пограничной службой ФСБ РФ остановил нарушение госграницы эсминцем Defender ВМС Великобритании в районе мыса Фиолент. Эсминец зашел в территориальные воды на три километра. Пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу, а бомбардировщик Су-24М - предупредительное бомбометание по курсу движения эсминца, после чего Defender покинул границы территориального моря РФ. Минобороны расценило действия эсминца Великобритании как грубое нарушение Конвенции ООН по морскому праву и призвало британскую сторону расследовать действия экипажа корабля.