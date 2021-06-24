Захарова: западные партнеры "не заметили" очередной обстрел Донбасса со стороны Украины

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Западные партнеры "не заметили" вчерашнего обстрела Донбасса со стороны киевских властей. Об этом в четверг заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью телеканалу "Россия-24".

"Вчера вечером был очередной обстрел со стороны киевских властей Донбасса. Я вчера читала сводки, так сказать, представителей Донбасса на этот счет, <...> они зафиксировали и калибр соответствующий, который использовался при обстреле, и количество ударов. Это не заметили наши западные партнеры вообще", - сказала она.

"Я специально попросила зайти сотрудников на аккаунты министерств иностранных дел Франции и Германии как участников нормандского формата и посмотреть: возможно, они зафиксировали этот очередной обстрел со стороны киевского режима. Ничего подобного, они были заняты совершенно другими делами, например, господин Маас [глава МИД ФРГ] вчера озаботился, в какие цвета должен быть окрашен спортивный стадион, на котором, так сказать, готовились к игре сборные Германии и Венгрии", - добавила дипломат.

Захарова отметила, что тему Украины нужно постоянно "держать наплаву", и она непосредственно связана с провокационной политикой ряда западных партнеров.

Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что подразделения украинских силовиков за прошедшие сутки семь раз обстреляли территорию Донецкой народной республики (ДНР).

Часть вооружений, оставшихся на территории Украины по итогам совместных учений со странами НАТО, применяется в конфликте в Донбассе, заявила Захарова.

"Я бы хотела сделать акцент на том, что происходит с Украиной. Это не просто учения. В этом году запланировано натовцами с Украиной семь учений. Ведь нет других проблем на Украине, кроме как проводить с НАТО учения, - сказала она. - Вопрос в том, что по итогам этих учений часть вооружений оседает на территории Украины и применяется - у нас есть в этом большая уверенность - непосредственно в конфликте в Донбассе".

Захарова указала на то, что бюджет, который США тратит на вооружение Украины, огромен. "Это причем не решение проблем Украины, а именно накачка оружием. С 2014 года туда было вылито по официальной статистике порядка $2 млрд. Куда уходят эти деньги - тоже большой вопрос", - продолжила дипломат.

"Но факты говорят о том, что это не подозрения о том, что тренировка снайперов, поставка вооружений, наличие оставшихся от учений соответствующих экипировок и техники на территории Украины - это не подозрения, что они используются и применяются в конфликте в Донбассе, это реальные факты", - добавила она.

"Вот тем и страшны эти учения и для Украины в первую очередь - тем, что они вместо залечивания кровоточащей раны, они только усугубляют эту ситуацию. Это как порох в огонь подкидывать", - заключила официальный представитель МИД РФ.