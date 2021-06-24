РФ рассчитывает, что в США начнут прислушиваться к решениями, принятым Байденом в Женеве

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Россия исходит из того, что американские чиновники начнут прислушиваться к решениям, принятым президентом США Джо Байденом на саммите в Женеве. Об этом в четверг заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью телеканалу "Россия-24".

"Мы услышали эти "замечательные" заявления американской стороны на среднем, но официальном уровне, которые прозвучали сразу после саммита и дали многим усомниться в том, что американская сторона приняла их [решения саммита] не просто к сведению, но на исполнение. Мы исходим из того, что американские чиновники будут прислушиваться, в том числе, к решениям руководства своей страны", - сказала она.

16 июня президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели в Женеве первую личную встречу с момента вступления последнего в должность в начале года. По словам Путина, пока трудно сказать, возобладают ли в США сторонники или противники развития отношений с Россией. Но если, как после саммита в Хельсинки, Вашингтон введет против Москвы новые санкции, это будет означать "очередную упущенную возможность", предупредил он.

Байден считает, что в течение 6-12 месяцев станет понятно, получается ли "подлинный диалог" по стратегической стабильности, удалось ли достичь договоренностей по кибербезопасности и обмену заключенными. Появились ли у саммита какие-то результаты в принципе, можно будет сказать через 3-6 месяцев.