Кремль позитивно оценил призывы в адрес ЕС к диалогу с Москвой

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Кремль позитивно относится к инициативам, которые помогли бы наладить диалог между Брюсселем и Москвой. Об этом сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Евросоюзу необходимо искать "прямой диалог" с РФ. При этом, как сообщал ряд СМИ, в четверг ЕС может обсудить формат возможного саммита между лидерами союза и российским президентом.

"Инициативу оцениваем положительно. Президент [России Владимир] Путин является сторонником создания механизма диалога и контактов между Брюсселем и Москвой, - подчеркнул Песков. - Путин неоднократно об этом говорил".

Этот диалог, как считает представитель Кремля, "действительно нужен и Брюсселю, и Москве". "Конечно, мы очень внимательно наблюдаем за саммитом, который сегодня открывается в Брюсселе, и за теми оценками этому потенциальному диалогу, которые оттуда прозвучат", - резюмировал он.

В четверг в Брюсселе стартует двухдневный саммит лидеров 27 стран-членов Евросоюза. Как ожидается, главы государств и правительств обсудят пандемию коронавируса и восстановление после нее. Другой центральной темой саммита станет стратегическая дискуссия по отношениям с Россией на основании представленного 16 июня главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем отчета по Москве, сообщил накануне в своем письме лидерам стран ЕС глава Евросовета Шарль Мишель.