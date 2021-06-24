Слуцкий: будущая работа Поклонской связана с ее деятельностью в комитете Госдумы

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Будущее место работы зампредседателя комитета Госдумы по международным делам, экс-прокурора Крыма Натальи Поклонской станет логичным продолжением ее деятельности в нижней палате. Об этом в четверг в ходе онлайн-брифинга сообщил глава комитета Леонид Слуцкий.

"Не буду выдавать секреты, но ее будущая работа - логическое продолжение именно ее работы в комитете по международным делам, а не в качестве прокурора Крыма", - сказал он.

Слуцкий назвал работу Поклонской в комитете эффективной. По ее словам, она "обучалась новому делу, встраивалась в новую для себя сферу работы". В частности, она взаимодействовала с Министерством иностранных дел РФ.

В конце мая Поклонская подала заявление о снятии своей кандидатуры с праймериз "Единой России". О своем новом месте работы она пока не сообщила, лишь заметив, что так или иначе будет работать во благо Крыма, а китель будет "красивый, еще красивее", чем во времена работы прокурором Крыма.