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В Генштабе РФ заявили, что США продолжают помогать курдам незаконно добывать нефть в Сирии

По словам генерал-майора Ярослава Москалика, это происходит на фоне непрекращающегося конфликта курдских сирийских демократических сил с арабскими племенами

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. США участвуют в незаконной добыче углеводородов, организуемой курдами в Сирии. Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-майор Ярослав Москалик во время второго дня Московской конференции по международной безопасности.

"Вашингтон продолжает оказывать помощь курдам в незаконной добыче и продаже углеводородов", - заявил Москалик.

По его словам, это происходит на фоне непрекращающегося конфликта курдских сирийских демократических сил с арабскими племенами, которые выступают против грабежа сирийских природных ресурсов и принудительного призыва арабов в ряды курдских формирований.

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