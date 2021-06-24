Слуцкий: отношения России с институтами ЕС должны быть только равноправными

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Россия не будет воспринимать никаких попыток диктовать ей политику, восстановление отношений с институтами Евросоюза возможно только на партнерской основе. Об этом в четверг на онлайн-брифинге заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя заявления президента Франции Эмманюэля Макрона.

18 июня на пресс-конференции перед началом переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель Макрон подчеркнул, что страны ЕС должны "найти пути для требовательного диалога" с Россией.

"Сотрудничество с институтами Европейского союза, к великому сожалению, практически свернуто. Не наше сотрудничество с ними, а их сотрудничество с Москвой. Мы очень бы хотели восстановления [отношений], но только на партнерской основе", - сказал Слуцкий.

Глава комитета заметил, что в ситуации, когда структуры ЕС "сами свернули взаимодействие с Москвой, говорить о каких-то элементах влияния, о требовательном влиянии на Россию несколько странно", так как для этого "надо сохранять механику взаимодействия".

"Мы не будем воспринимать никаких попыток что-либо нам диктовать", - резюмировал Слуцкий.