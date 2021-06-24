Международный комитет Госдумы будет работать над контактами с Конгрессом США

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Комитет Госдумы по международным делам будет прикладывать усилия для возобновления межпарламентского сотрудничества с Конгрессом США как в двустороннем формате, так и на международных площадках. Об этом в четверг на онлайн-брифинге заявил председатель комитета Леонид Слуцкий.

"Возобновление парламентского сотрудничества с конгрессом США, - сказал он, отвечая на вопрос о планах комитета на осеннюю сессию. - Это относится не только к двусторонней, но и к многосторонней парламентской дипломатии". Депутат напомнил, что законодатели обеих стран работают на площадке Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Кроме того, продолжил Слуцкий, нужно будет развивать созданные российской стороной форматы межпарламентского общения, за которые Москва несет ответственность перед своими партнерами, а также исследовать с членами национальных парламентов других стран "существующие вызовы человечеству".

Говоря о своих собственных планах, Слуцкий не стал предвосхищать решений по его выдвижению в Госдуму на предстоящем съезде ЛДПР, в состав фракции которой он входит. Депутат заявил, что хотел бы продолжить работу в Думе, учитывая имеющийся у него опыт взаимодействия с зарубежными коллегами и думскими фракциями.