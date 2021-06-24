В МИД РФ прокомментировали инициативу ФРГ и Франции о саммите ЕС - Россия

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Россия всегда была готова к диалогу с Евросоюзом, особенно в нынешних условиях, требующих общих усилий для решения проблем. Об этом заявил в четверг журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко, комментируя инициативу ФРГ и Франции о саммите ЕС - Россия.

"Мы всегда говорили о том, что готовы к диалогу, и особенно в нынешних условиях, когда требуется единение усилий по многим направлениям, по тем проблемам, которые волнуют все страны, развитие предметного разговора", - сказал замминистра, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом Грушко призвал дождаться сегодняшнего обсуждения на Совете ЕС на высшем уровне доклада главы европейской дипломатии Жозепа Борреля об отношениях с Россией.

В среду газета Financial Times сообщила, что канцлер ФРГ Ангела Меркель якобы выступила с предложением пригласить президента РФ Владимира Путина на встречу с лидерами стран ЕС. По данным издания, инициатива была поддержана президентом Франции Эмманюэлем Макроном. В кабмине ФРГ в ответ на запрос ТАСС не стали подтверждать или опровергать эту информацию. В Елисейском дворце на просьбу агентства подтвердить эту информацию пока не ответили.