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Мишустин объявил благодарность губернатору Ставрополья

Владимиру Владимирову объявили благодарность за заслуги в содействии укреплению обороноспособности страны и государственной безопасности

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин издал распоряжение об объявлении благодарности губернатору Ставропольского края Владимиру Владимирову за заслуги в содействии укреплению обороноспособности страны и государственной безопасности. Распоряжение опубликовано в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

"За заслуги в содействии укреплению обороноспособности страны и государственной безопасности объявить благодарность правительства Российской Федерации губернатору Ставропольского края Владимирову Владимиру Владимировичу", - говорится в документе.

Владимир Владимиров 27 сентября 2013 года указом президента был назначен врио губернатора Ставрополья. Год спустя был избран губернатором края, набрав на выборах более 84% голосов избирателей.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияСтавропольский край
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