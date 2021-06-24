Зюганов, Савицкая и Грудинин возглавят общефедеральную часть списка КПРФ на выборах

РОЖДЕСТВЕНО /Московская область/, 24 июня. /ТАСС/. Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов возглавит общефедеральную часть партийного списка КПРФ на выборах в Госдуму, всего в ней 15 фамилий.

Под вторым номером пойдет летчик-космонавт Светлана Савицкая, под третьим - директор "Совхоза имени Ленина" Павел Грудинин. Коммунисты проголосовали за их внесение в бюллетень в таком порядке, однако тайное голосование и утверждение списка еще не состоялось, сообщил ТАСС секретарь ЦК КПРФ, глава пресс-службы КПРФ Александр Ющенко.

"Зюганов, Савицкая, Грудинин. Проголосовали за внесение в бюллетень единогласно", - сказал он.

Зампред ЦК КПРФ Леонид Калашников подтвердил такую последовательность федеральной тройки.

Далее в общефедеральной части списка по порядку - первый зампред ЦК Юрий Афонин, губернатор Орловской области Андрей Клычков, первый зампред ЦК КПРФ, первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников, зампреды ЦК Владимир Кашин и Дмитрий Новиков, депутат и экс-кандидат в президенты от КПРФ Николай Харитонов, депутат Николай Коломейцев, писатель и депутат Сергей Шаргунов, депутат и экс-кандидат в мэры Москвы Вадим Кумин, депутат Юрий Синельщиков, депутат Казбек Тайсаев, депутат Алексей Куринный.