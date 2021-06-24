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МИД РФ заявил, что новая стратегическая концепция НАТО угрожает возвратом к холодной войне

По словам замглавы внешнеполитического ведомства Александра Грушко, в последней декларации стран НАТО Россия упомянута 63 раза

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Разрабатываемая стратегическая концепция НАТО вернет ситуацию с безопасностью в Европе близко к состоянию холодной войны, если в документ включат декларируемые в последних документах альянса постулаты в отношении России. Об этом заявил в четверг замглавы МИД РФ Александр Грушко на IX Московской конференции по международной безопасности.

"Мы видим, что страны НАТО приняли решение о разработке новой стратегической концепции. Если все те философские постулаты, которые были зафиксированы в последнем документе [альянса], станут основой этой стратегической концепции, то, по сути, мы получим ситуацию в сфере военной безопасности в Европе, которая напоминает по своим базовым подходам ситуацию холодной войны, которую мы все общими усилиями пытались преодолеть", - сказал замминистра.

По словам Грушко, было подсчитано, что в последней декларации стран НАТО Россия упомянута 63 раза. "Если мы эти параграфы все уберем из этой декларации, окажется, что реальные задачи альянса в сфере обеспечения безопасности не просматриваются, - констатировал Грушко. - Единственный новый элемент - это Китай, который объявлен стратегическим вызовом для США. Как сказал один из бывших высоких функционеров НАТО, Россия близко, а Китай далеко, поэтому российская угроза, или угроза с Востока, должна оставаться главным предназначением альянса".

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