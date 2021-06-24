Дипломат РФ после инцидента с британским эсминцем предупредил о возможном ударе по цели

ВЕНА, 24 июня. /ТАСС/. Руководитель Делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов предупредил британскую сторону на фоне инцидента с эсминцем Defender в Черном море, что в следующий раз бомбометание при принятии такого решения будет произведено по цели, а не по курсу движения. Это заявление Гаврилова прозвучало на пленарном заседании форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности 23 июня и было распространено в четверг.

"Не представляется возможным скрыть возмущение в связи с заявлением Минобороны Великобритании о том, что упомянутый эсминец якобы совершал "мирный проход через территориальные воды Украины". Со своей стороны вынужден предупредить бывшую "царицу морей", что в следующий раз бомбометание, если будет такое принято решение, произойдёт не по курсу движения, а по цели", - говорится в заявлении Гаврилова, которое распространила делегация России в Вене.

Гаврилов также порекомендовал западным стратегам обратиться к Библии, в которой написано: "Не грозите и сами никого не убоитесь".