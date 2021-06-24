Чижов заявил, что рассчитывать на улучшение отношений с ЕС пока не приходится

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Политика западных стран дает понять, что рассчитывать на улучшение отношений Евросоюза и России на данный момент не приходится. Об этом заявил в четверг постпред России при ЕС Владимир Чижов в видеообращении к участникам IX Московской конференции по международной безопасности.

"Приходится констатировать, что ситуация в области европейской безопасности остается в глубоком кризисе. Рассчитывать, что наши западные партнеры пойдут на реальные совместные шаги по ее выправлению на основе равноправия, взаимного уважения, принципов неделимости, безопасности и ее неукрепления за счет других, на сегодняшний день не приходится", - сказал он.

"Но это не значит, что работу по преодолению нынешнего положения дел можно прекратить или отложить до лучших времен. Скорее, наоборот, иначе эти лучшие времена могут и не наступить", - отметил Чижов.

IX Московская конференция по международной безопасности проходит 23-24 июня в российской столице. В мероприятии, организованном Минобороны РФ, принимают участие более 600 человек. На форуме обсуждаются проблемы глобальной и региональной стабильности, а также различные аспекты безопасности в Европе, Азии, Африке, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке.