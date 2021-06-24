Матвиенко: новый парламент Венесуэлы способствует стабилизации политического процесса

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Новый состав Национальной ассамблеи (парламента) Венесуэлы открывает перспективы для эффективного решения стоящих перед страной задач и способствует стабилизации политического процесса. Об этом председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко написала в телеграмме, направленной спикеру парламента Венесуэлы Хорхе Родригесу.

"В России ценят дружественные отношения с Венесуэлой и внимательно следят за ситуацией в вашей стране. С удовольствием отмечаем, что деятельность нового состава Национальной ассамблеи способствует стабилизации политического процесса и открывает перспективы для эффективного решения стоящих перед страной приоритетных задач. Подтверждаем солидарную поддержку усилиям Венесуэлы, ее народа и законных властей по отстаиванию права на самостоятельный путь развития", - говорится в поздравительной телеграмме Матвиенко по случаю 200-й годовщины битвы при Карабобо.

Спикер Совфеда выразила надежду на дальнейшее наращивание российско-венесуэльских отношений стратегического партнерства. "Убеждена, что работа по укреплению диалога между Советом Федерации и Национальной ассамблеей Венесуэлы будет продолжена", - написала она.

Матвиенко подчеркнула, что битва при Карабобо имела судьбоносное историческое значение, стала примером мужества, доблести и героизма освободительной армии добровольцев под предводительством Симона Боливара.

"Для венесуэльского народа 24 июня - это особый день, который навсегда останется символом победы над колониализмом, стремления к независимости и миру. Эти ценности остаются актуальными и сегодня", - отметила сенатор.

6 декабря 2020 года в Венесуэле прошли парламентские выборы, на которых граждане республики избрали 277 депутатов парламента. Победу одержал проправительственный "Великий патриотический полюс". Лидер оппозиции Хуан Гуайдо и значительная часть остальных противников действующего правительства, которым принадлежало большинство в прошлом составе парламента, отказалась участвовать в голосовании и признавать его результаты. Большинство западных стран считают парламентские выборы в Венесуэле нелегитимными и отказываются признавать новый состав законодательного органа республики.