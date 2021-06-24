Панкин примет участие во встрече глав внешнеполитических ведомств стран G20

MОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин 29 июня примет участие в первой с начала пандемии очной встрече глав внешнеполитических ведомств стран Группы двадцати (G20), которая состоится в итальянском городе Матере. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении МИД РФ.

Во встрече также будут участвовать министры по содействию международному развитию G20.

Главными темами встречи станут многосторонняя дипломатия, глобальное управление, содействие устойчивому развитию Африки, продовольственная безопасность и достижение "нулевого голода". "Особое внимание министры уделят предотвращению перерастания пандемии в продовольственный кризис и вакцинный протекционизм на основе добровольной передачи технологий и ноу-хау, реализации международных инициатив и их финансирования", - добавили в дипведомстве.

На Смоленской площади также отметили намерение стран G20 внести вклад в совместное решение вопросов по повышению готовности к реагированию на глобальные вызовы, включая пандемию коронавируса, переходу к устойчивой экономике, а также "перезапуску Всемирной торговой организации (ВТО), модернизации под ее эгидой универсальных торговых правил, дальнейшей реформе квот и справедливого распределения голосов в Международном валютном фонде". Помимо этого важными задачами для стран "двадцатки" являются "демонтаж санкций и нелегитимных торговых барьеров, введение зеленых коридоров в поставках вакцин и связанных с их применением товаров", отметили в МИД РФ.

"Предстоящие встречи станут продолжением регулярного и конструктивного диалога министров Группы двадцати", - заключили в дипведомстве.