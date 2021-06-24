Володин и Бондаренко будут выдвигаться в разных одномандатных округах

РОЖДЕСТВЕНО /Московская область/, 24 июня. /ТАСС/. Съезд КПРФ выдвинет депутата Саратовской областной думы от КПРФ Николая Бондаренко кандидатом на выборах в Госдуму по одномандатному избирательному округу номер 165. Об этом в четверг сообщил ТАСС заместитель председателя ЦК КПРФ, депутат Госдумы Дмитрий Новиков в кулуарах съезда коммунистов.

"Саратовские коммунисты приняли решение, что эта конфигурация наиболее оптимальна. Съезд их поддержал", - сказал Новиков.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин планирует баллотироваться по одномандатному округу номер 163.

Как пояснила в беседе с ТАСС первый секретарь Саратовского областного комитета КПРФ, депутат Госдумы Ольга Алимова, такое решение обусловлено невысокими шансами Бондаренко против Володина. "Бондаренко пойдет по Балашовскому округу, где есть шансы завоевать одномандатный округ <...> Вам, журналистам, повеселиться, а нам нужен мандат", - подчеркнула Алимова, добавив, что Володин действительно много работает в Саратовской области, "он известен, уважаем".

Володин предлагал руководству КПРФ выдвинуть против него Бондаренко, заявлявшего о намерении противостоять сильному оппоненту. Это подтвердил ТАСС источник в окружении Володина.

Ранее Бондаренко, регулярно критикующий "Единую Россию", сообщал о готовности соперничать с Володиным на выборах. Спикер Госдумы заявлял, что Бондаренко должен выполнить свои обещания по выдвижению. При этом, по его мнению, "такие, как Бондаренко, относятся к выборам как к политической прогулке".

"Володин в беседах с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым и первым зампредом ЦК компартии Иваном Мельниковым предлагал выставить против него в округе Бондаренко, чтобы тот показал себя в открытой конкурентной борьбе", - сказал собеседник агентства.

Однако прошедший в четверг съезд КПРФ выдвинул Бондаренко по 165-му Балашовскому округу, где от "Единой России" в выборах будет участвовать депутат Саратовской облдумы 35-летний Андрей Воробьев. Как пояснила ТАСС первый секретарь Саратовского областного комитета КПРФ, депутат Госдумы Ольга Алимова, такое решение обусловлено невысокими шансами Бондаренко против Володина.

Бондаренко является одним из самых медийных депутатов-коммунистов, его YouTube-канал и Instagram-аккаунт имеют более 1 млн подписчиков каждый. Он известен жесткой критикой "Единой России" в рамках работы областным парламентарием.

В новость внесена правка (16:29 мск) - передается с исправлением номера округа в лиде, верно - 165.