Путин пожелал Пашиняну успехов в процессе формирования нового правительства Армении

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре поздравил исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна с победой его партии на внеочередных парламентских выборах и пожелал ему успехов при формировании нового правительства. Об этом сообщает в четверг пресс-служба Кремля по итогам беседы лидеров.

"Президент России поздравил Никола Пашиняна с победой возглавляемой им партии "Гражданский договор" на внеочередных выборах в Национальное собрание и пожелал успехов в процессе формирования нового правительства Армении", - говорится в сообщении.

Путин и Пашинян в разговоре подтвердили обоюдный настрой на "всемерное укрепление российско-армянских союзнических отношений", добавили в Кремле.

20 июня в Армении прошли внеочередные выборы в парламент. По данным ЦИК после обработки бюллетеней со всех участков, партия и. о. премьера Никола Пашиняна "Гражданский договор" набрала 53,92%, блок экс-президента Роберта Кочаряна "Армения" - 21,04%.

Блок "Честь имею" третьего президента Армении Сержа Саргсяна и бывшего главы Службы нацбезопасности Артура Ванецяна оказался на третьем месте, но не преодолел барьер для прохождения в парламент в 7%. Так как по закону в парламенте должны быть минимум три политические силы, "Честь имею" все равно войдет в законодательный орган.