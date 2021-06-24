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В МИД РФ прокомментировали резолюцию Генассамблеи ООН против американской блокады Кубы

В дипведомстве отметили, что почти все страны мира не приемлют позицию Вашингтона

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Принятая Генассамблеей ООН резолюция с призывом к США прекратить введенную в 1962 году торгово-экономическую блокаду Кубы показывает, что почти все страны мира не приемлют позицию Вашингтона. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении МИД РФ.

"Результаты голосования вновь подтвердили практически единогласное отторжение международным сообществом рестрикционной политики Вашингтона", - указали в дипведомстве.

"Администрация Джо Байдена проголосовала против данной резолюции, что идет в русле продолжаемых Вашингтоном противозаконных, несправедливых и деструктивных действий в отношении Кубы. Принципиальная позиция России по резолюции остается неизменной. Совместно с дружественным кубинским народом и подавляющим большинством членов международного сообщества будем и впредь добиваться скорейшей, полной и безусловной отмены блокады Острова свободы", - добавили в МИД.

В среду Генассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к США прекратить торгово-экономическую блокаду Кубы. За поддержку решения выступили 184 государства, два - США и Израиль - проголосовали против, три воздержались от голосования.

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