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Рябков рассчитывает на встречу с вернувшимся в Москву послом США на следующей неделе

Джон Салливан уже прилетел в Россию

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил в четверг ТАСС, что рассчитывает на встречу с вернувшимся в Москву послом США в РФ Джоном Салливаном на следующей неделе.

"Он [Салливан] в Москве. Рассчитываю с ним встретиться и переговорить на следующей неделе", - сообщил дипломат.

Российско-американские отношения еще более обострились после резонансного интервью, в котором президент США Джо Байден заявил, что российское руководство должно будет "заплатить цену" в связи с приписываемыми Москве попытками вмешательства в американские выборы. Кроме того, глава Белого дома ответил утвердительно на вопрос, считает ли он президента России Владимира Путина "убийцей". После этого посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов был приглашен для консультаций в Москву, где и находился с 21 марта. Посол США в РФ Джон Салливан отбыл для консультаций в Вашингтон 22 апреля.

Договоренность о возвращении послов была достигнута на российско-американском саммите 16 июня в Женеве, инициатива проведения которого исходила от Вашингтона. Посол Антонов вернулся в Вашингтон 20 июня.

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