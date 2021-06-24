Путин и Эрдоган обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре обменялись мнениями по ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Об этом сообщает в четверг пресс-служба Кремля.

"Продолжен обмен мнениями по ситуации вокруг Нагорного Карабаха, - говорится в сообщении. - Дана позитивная оценка работе совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня и военных действий".

"Президент Турции высказался в поддержку российских усилий по обеспечению реализации в полном объеме договоренностей, закрепленных в заявлениях лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года", - добавили в Кремле. Путин и Эрдоган также подтвердили "обоюдную готовность к продолжению координации, в том числе в интересах экономического развития и восстановления транспортной инфраструктуры региона".

Помимо этого лидеры затронули вопросы урегулирования в Сирии и подчеркнули важность совместной работы военных России и Турции, направленной на предотвращение эскалации в Идлибе и на северо-востоке страны, а также на борьбу с остающимися в этих районах террористическими группировками.

Президент РФ также поделился с турецким лидером впечатлениями о недавних переговорах с главой Белого дома Джо Байденом в Женеве 16 июня.