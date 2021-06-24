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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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Путин и Эрдоган обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха

Президент РФ также поделился с турецким лидером впечатлениями о недавних переговорах с главой Белого дома Джо Байденом в Женеве
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре обменялись мнениями по ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Об этом сообщает в четверг пресс-служба Кремля.

"Продолжен обмен мнениями по ситуации вокруг Нагорного Карабаха, - говорится в сообщении. - Дана позитивная оценка работе совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня и военных действий". 

"Президент Турции высказался в поддержку российских усилий по обеспечению реализации в полном объеме договоренностей, закрепленных в заявлениях лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года", - добавили в Кремле. Путин и Эрдоган также подтвердили "обоюдную готовность к продолжению координации, в том числе в интересах экономического развития и восстановления транспортной инфраструктуры региона".

Помимо этого лидеры затронули вопросы урегулирования в Сирии и подчеркнули важность совместной работы военных России и Турции, направленной на предотвращение эскалации в Идлибе и на северо-востоке страны, а также на борьбу с остающимися в этих районах террористическими группировками.

Президент РФ также поделился с турецким лидером впечатлениями о недавних переговорах с главой Белого дома Джо Байденом в Женеве 16 июня.

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Кроме того, Эрдоган в телефонном разговоре с Путиным выразил признательность за возобновление авиасообщения между двумя странами и начало поставок в республику вакцины от ковида "Спутник V". "Реджеп Тайип Эрдоган выразил признательность за принятое российской стороной решение о возобновлении авиасообщения с Турцией, а также за начало поставок российской вакцины "Спутник V", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в беседе обсуждались актуальные вопросы российско-турецкого взаимодействия в различных областях. Стороны условились "о продолжении личных контактов и совместной работы на других уровнях", отметили также в Кремле.

О возобновлении авиасообщения

Регулярное и чартерное авиасообщение между Россией и Турцией возобновилось 22 июня. Вылеты в эту страну возможны из 32 городов России.

Для посещения Турции россиянам виза не требуется, однако нужна справка с отрицательным результатом ПЦР-теста на ковид или сертификат о полной вакцинации от коронавируса.

О поставках вакцины

28 апреля министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил, что республика подписала контракт на поставку вакцины "Спутник V". 12 мая Путин в телефонном разговоре с Эрдоганом подтвердил готовность российской стороны обеспечить поставки препарата в Турцию.

14 июня первая партия "Спутника V" прибыла в республику.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп ТайипСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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