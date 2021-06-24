Путин и Эрдоган обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре обменялись мнениями по ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Об этом сообщает в четверг пресс-служба Кремля.
"Продолжен обмен мнениями по ситуации вокруг Нагорного Карабаха, - говорится в сообщении. - Дана позитивная оценка работе совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня и военных действий".
"Президент Турции высказался в поддержку российских усилий по обеспечению реализации в полном объеме договоренностей, закрепленных в заявлениях лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года", - добавили в Кремле. Путин и Эрдоган также подтвердили "обоюдную готовность к продолжению координации, в том числе в интересах экономического развития и восстановления транспортной инфраструктуры региона".
Помимо этого лидеры затронули вопросы урегулирования в Сирии и подчеркнули важность совместной работы военных России и Турции, направленной на предотвращение эскалации в Идлибе и на северо-востоке страны, а также на борьбу с остающимися в этих районах террористическими группировками.
Президент РФ также поделился с турецким лидером впечатлениями о недавних переговорах с главой Белого дома Джо Байденом в Женеве 16 июня.
Кроме того, Эрдоган в телефонном разговоре с Путиным выразил признательность за возобновление авиасообщения между двумя странами и начало поставок в республику вакцины от ковида "Спутник V". "Реджеп Тайип Эрдоган выразил признательность за принятое российской стороной решение о возобновлении авиасообщения с Турцией, а также за начало поставок российской вакцины "Спутник V", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в беседе обсуждались актуальные вопросы российско-турецкого взаимодействия в различных областях. Стороны условились "о продолжении личных контактов и совместной работы на других уровнях", отметили также в Кремле.
О возобновлении авиасообщения
Регулярное и чартерное авиасообщение между Россией и Турцией возобновилось 22 июня. Вылеты в эту страну возможны из 32 городов России.
Для посещения Турции россиянам виза не требуется, однако нужна справка с отрицательным результатом ПЦР-теста на ковид или сертификат о полной вакцинации от коронавируса.
О поставках вакцины
28 апреля министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил, что республика подписала контракт на поставку вакцины "Спутник V". 12 мая Путин в телефонном разговоре с Эрдоганом подтвердил готовность российской стороны обеспечить поставки препарата в Турцию.
14 июня первая партия "Спутника V" прибыла в республику.