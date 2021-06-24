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Инцидент с британским эсминцем в Черном море
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Захарова назвала цель провокации с британским эсминцем в Черном море

По словам официального представителя МИД РФ, провокация нужна, чтобы укрепить в информационном пространстве Запада миф о непредсказуемости России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
Описание
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Провокация с британским эсминцем в Черном море нужна была для того, чтобы укрепить в информационном пространстве Запада миф о непредсказуемости России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия-1".

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"Для чего это нужно? Для того, чтобы именно в информационно-политическом пространстве стран Запада укреплять миф, созданный в том числе и в недрах Брюсселя, относительно нашей якобы непредсказуемости, относительно нашей якобы угрозы этому самому Западному миру. Вот для этого нужны провокативные действия", - сказала она.

По словам Захаровой, в этом инциденте есть политический компонент. "Он заключается в провокативной деятельности стран НАТО. А Британия является страной НАТО вблизи наших границ на протяжении длительного времени. Вот это является политическим компонентом. Бесконечное создание какой-то турбулентности, провокаций и многого того, что с этим связано, в отношении России", - подчеркнула дипломат.

Теги
РоссияЗахарова, Мария ВладимировнаИнцидент с британским эсминцем в Черном море
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