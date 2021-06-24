МИД РФ считает, что власти США ведут за границей настоящую охоту за россиянами

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. МИД РФ советует россиянам быть осторожными при планировании поездок за рубеж, особенно если есть основания предполагать интерес к себе со стороны спецслужб США. В последнее время преследование граждан РФ приобрело характер настоящей охоты, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

"В последнее время на фоне обострившихся по вине США двусторонних отношений подобное преследование наших сограждан приобрело характер настоящей охоты. <...> С учетом изложенного настоятельно рекомендуем тщательно взвешивать риски при планировании выездов за рубеж, особенно если есть основания предполагать наличие "особого интереса" к себе со стороны спецслужб и правоохранительных органов США", - сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что спецслужбы и правоохранительные органы США игнорируют юридические механизмы российско-американского договора 1999 года о взаимной правовой помощи по уголовным делам и используют нечистоплотные методы для слежки и ареста выехавших за рубеж россиян. "Или даже открытого захвата во взаимодействии с силовиками соответствующих стран", - уточнили там.

Граждане РФ должны понимать, отмечают в МИД РФ, что за границей против них будет применяться заведомо пристрастный подход: "из России - значит виновен". Посольство всегда окажет максимальную помощь попавшим в беду гражданам, добиваясь соблюдения их прав. Но с учетом непредсказуемости поведения американских правоохранителей, а также визовой дискриминации, лучше воздерживаться от поездок в Америку и зависимые от нее страны, включая те, которые имеют с Вашингтоном соглашения об экстрадиции, предостерегают в ведомстве.

За последние два года по запросам США в различных странах Европы было схвачено порядка 20 российских граждан. "Всего в жернова американского карательного правосудия попали более 60 человек", - добавили в ведомстве. "Среди них жертвы наиболее резонансных нападений на наших соотечественников, включая летчика К. В. Ярошенко, арестованного в Либерии и повергшегося там истязаниям тюремщиков, а затем экстрадированного в Нью-Йорк, где ему дали 20 лет за несовершенное им преступление. Вспоминаем в этой связи и о насильственном задержании в 2014 г. на Мальдивских островах Р. В. Селезнева с последующим осуждением на длительный срок в США. Разумеется, помним и о В. А. Буте, которого вывезли из Таиланда и безуспешно пытались сломить, осудив в итоге на 25 лет", - указали в дипведомстве.