Обновленная программа и списки кандидатов на выборы. Как прошел съезд КПРФ

РОЖДЕСТВЕНО /Московская область/, 24 июня. /ТАСС/. КПРФ на предвыборном съезде в четверг утвердила списки кандидатов и обновленную программу и официально вступила в борьбу за места в Госдуме восьмого созыва. Технически это вторая часть XVIII съезда КПРФ: первый, отчетно-выборный этап прошел в конце апреля, на нем Геннадий Зюганов был единогласно переизбран лидером партии.

Зюганов по итогам тайного голосования делегатов возглавил общефедеральную часть партсписка КПРФ, всего в ней максимально возможные 15 фамилий, которые были известны еще накануне. На втором месте в общефедеральной части летчик-космонавт, депутат Госдумы Светлана Савицкая (не является членом КПРФ). Еще один беспартийный, директор совхоза имени Ленина и экс-кандидат в президенты Павел Грудинин, выступивший на съезде с речью о необходимой россиянам "прививке от капитализма", выдвинут под третьим номером в списке.

Далее в общефедеральной части партсписка - первый зампред ЦК Юрий Афонин, губернатор Орловской области Андрей Клычков, первый зампред ЦК КПРФ и первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников, зампреды ЦК Владимир Кашин и Дмитрий Новиков, депутат и экс-кандидат в президенты от КПРФ Николай Харитонов, депутат Николай Коломейцев, беспартийный писатель и депутат Сергей Шаргунов, депутат и экс-кандидат в мэры Москвы Вадим Кумин, депутаты Юрий Синельщиков, Казбек Тайсаев и Алексей Куринный.

Федеральный список партии разделен на 36 региональных групп. Самую многочисленную московскую поведет глава столичного горкома КПРФ Валерий Рашкин. Экс-губернатор Иркутской области Сергей Левченко возглавил региональную группу Якутия, Иркутская область, Магаданская область; мэр Новосибирска Анатолий Локоть - группу по Кемеровской и Новосибирской областям. "Красный губернатор" Хакасии Валентин Коновалов заявил, что не будет возглавлять реггруппу списка КПРФ на выборах в Госдуму, "поскольку не намерен оставлять руководство регионом", однако войдет в список по Хакасии, Красноярскому краю и Томской области. В списках нет врио губернатора Ульяновской области коммуниста Алексея Русских, который готовится к выборам главы региона.

Также съезд КПРФ выдвинул кандидатов по всем 225 одномандатным округам. Компартия вопреки прежним заявлениям не стала выдвигать депутата Саратовской облдумы Николая Бондаренко против спикера Госдумы Вячеслава Володина: Бондаренко пойдет по 165-му Балашовскому одномандатному округу, в то время как Володин баллотируется от "Единой России" по 163-му одномандатному округу в Саратовской области.

Проверяй и доверяй

Еще до официального начала съезда в подмосковный оздоровительный комплекс "Снегири", где традиционно проходят мероприятия КПРФ, без предупреждения приехал сопредседатель "Справедливой России - За правду" (СРЗП) Захар Прилепин. Политик объяснил свое появление планами выступить перед делегатами и предложить коммунистам создать коалицию со справороссами с целью дальнейшей интеграции левых сил. Планы столкнулись с реальностью в виде функционеров КПРФ: они не пустили Прилепина на мероприятие, объяснив это тем, что политик явился без приглашения.

Позже, комментируя предложенную идею левой коалиции с СРЗП, Зюганов подчеркнул, что коммунисты уже создали свое левопатриотическое объединение более чем с пятьюдесятью давними союзниками - общественными организациями и движениями. "Это его [Прилепина] политическая ошибка - идти вместе с Мироновым и Семигиным <...> Если он готов выполнять наши 10 шагов, тогда ему надо выходить [из СРЗП], приходить, покаяться: "ребята, извините, заблудился", - заявил Зюганов.

Первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин уточнил, что партия "серьезно поработала над формированием широкой коалиции левопатриотических сил": в списки КПРФ попали представители 56 дружественных общественных организаций и движений. "Всего представителей наших союзников в списке - 74 человека", - добавил он. Это представители профсоюзных, молодежных, женских и других организаций, в том числе 8 представителей "Левого фронта" и 7 - движения "За новый социализм" условно осужденного Николая Платошкина, который тоже присутствовал на съезде.

"Левый фронт" идет на эти выборы вместе с КПРФ, потому что мы убеждены, что КПРФ является ведущей политической силой, способной бороться с коррупцией и несправедливостью в нашей стране", - заявила в свою очередь Анастасия Удальцова, выдвинутая от компартии в составе московской региональной группы и по Нагатинскому одномандатному округу №201.

Игра на контрастах

КПРФ провела съезд второй из крупных партий - после единороссов, собравшихся 19 июня. Зюганов неоднократно критически высказался о главных политических конкурентах компартии, противопоставляя их порядкам порядки КПРФ. "Праймериз"! Нашли бы хоть русское слово, досрочные выборы или что угодно", - высказался он. Политик заявил о "100%-ной демократии" в процессе формирования списков КПРФ: каждая кандидатура, по его словам, прошла доскональное обсуждение на каждом этапе выдвижения, все решения принимались коллегиально и "без вмешательства" лидера партии. Зюганов также выразил удивление, что правящая партия "впервые не предложила программу, с которой пойдет на выборы". Председатель "Единой России", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев ранее заявил, что предвыборную программу партии необходимо утвердить в августе после ее широкого обсуждения во всех регионах. "Это невозможно и недопустимо", - считает Зюганов.

Что касается предвыборной программы коммунистов, она получила название "Десять шагов к власти народа" - на думские выборы 2016 года КПРФ предложила созвучные "Десять шагов к достойной жизни". Новый предвыборный лозунг компартии - "К СССР - Сильной, Справедливой, Социалистической Родине!".

Коммунисты обещают снижение пенсионного возраста, увеличение прожиточного минимума и МРОТ до 25 тыс. рублей, бесплатные образование и медицину, регулирование цен на товары и лекарства, ограничение платы за коммунальные услуги на уровне 10% от дохода семьи. В числе десяти озвученных шагов предвыборной программы: "народу - собственность, России - суверенную экономику", "справедливые налоги", "человек - центр политики государства", "обуздать тарифы и цены", "сильная Россия - безопасная страна".

Указ о выборах в нижнюю палату парламента президент Владимир Путин подписал 17 июня, его официальная публикация в тот же день дала старт федеральной избирательной кампании. Российское законодательство предусматривает, что партии, участвующие в думских выборах, в течение 25 дней после начала кампании должны провести съезды для выдвижения своих кандидатов по федеральным спискам и одномандатным округам. ЦИК 18 июня утвердил порядок голосования, согласно которому выборы пройдут три дня - 17,18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.