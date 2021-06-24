Россия опасается, что ситуация в Восточном Иерусалиме может вновь выйти из-под контроля

ООН, 24 июня. /ТАСС/. Россия обеспокоена новыми столкновениями между израильтянами и палестинцами в Восточном Иерусалиме, которые могут выйти из-под контроля. Об этом заявил в четверг представитель РФ на заседании Совета Безопасности ООН Александр Репкин.

"К сожалению, по поступающим сообщениям, напряженность в Восточном Иерусалиме, а именно в квартале Шейх-Джаррах и вокруг комплекса мечети Аль-Акса не спадает, - сказал он. - Там и в других районах Западного берега реки Иордан происходят стычки между палестинцами и израильтянами. В любой момент обстановка может выйти из-под контроля".

Российский дипломат также указал, что обеспокоенность у Москвы вызывает рост темпов выдачи разрешений на строительство жилья на палестинской территории. "В этой связи призываем обе стороны проявлять сдержанность, а новое правительство Израиля - отказаться от односторонних шагов по созданию необратимых реалий "на земле", - указал Репкин. - Полагаем важным при посредничестве региональных партнеров, в первую очередь египетских друзей, цементировать пока что хрупкий режим прекращения боевых действий".

Представитель РФ вновь призвал международное сообщество объединить усилия для урегулирования ближневосточного конфликта. "В интересах достижения долгосрочной стабилизации положения, которое возможно лишь при условии справедливого решения палестинского вопроса на международно-правовой основе, включая резолюции ООН, намерены продолжить усилия по запуску палестино-израильского прямого диалога, - сказал он. - Призываем коллег по "квартету" (Россия, США, Евросоюз, ООН - прим. ТАСС) рассмотреть наши известные инициативы, в том числе по проведению встречи в расширенном формате с участием региональных государств".

Напряженность в Шейх-Джаррахе и в районе Храмовой горы в Восточном Иерусалиме возникла в апреле из-за планов властей Израиля передать дома восьми арабских семей, расположенные в 500 метрах от мечети Аль-Акса, еврейским поселенцам, которым якобы принадлежало это жилье до 1948 года. На 10 мая было запланировано заседание Верховного суда Израиля, который, как ожидалось, должен был подтвердить решение суда нижестоящей инстанции, однако оно не состоялось и было отложено из-за эскалации конфликта между еврейским государством и палестинскими группировками из сектора Газа. В результате боевых действий радикалы выпустили по территории Израиля свыше 4 тыс. ракет, в ответ израильские военные подвергли бомбардировкам сотни целей в прибрежном анклаве. В ночь на 21 мая по итогам активной челночной дипломатии египетских посредников между сторонами вступил в силу режим прекращения огня. В секторе Газа за 11 дней обострения конфликта погибли 257 человек, с израильской стороны жертвами обстрелов стали не менее 13 жителей.