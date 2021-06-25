Посольство РФ назвало голословными заявления Пентагона по инциденту с британским эсминцем

ВАШИНГТОН, 25 июня. /ТАСС/. Посольство РФ в США назвало голословными слова пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби, который счел "примером дезинформации" со стороны Москвы сообщения о предупредительной стрельбе по курсу движения британского эсминца HMS Defender у побережья Крыма.

"Обвинения пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби против России в дезинформации по инциденту с британским эсминцем Defender (также известен как "Агрессор") голословны. Картина произошедшего размещена ФСБ России в открытом доступе. Отрицание очевидного показывает, что в оборонном ведомстве США продолжают пребывать в иллюзиях по реальной ситуации в российском Крыму и вокруг него", - говорится в сообщении, опубликованном в четверг в Twitter российской дипмиссии.

Кирби на брифинге утверждал, что британская сторона "открыто заявила о том, что никаких предупредительных выстрелов не было". По мнению представителя Пентагона, "это просто российская дезинформация, очередной пример стремления русских представить события таким образом, чтобы они соответствовали их версии произошедшего".