Меньшов и Бабаков могут войти в общефедеральную часть списка справороссов

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Режиссер Владимир Меньшов и сенатор Александр Бабаков могут войти в общефедеральную часть списка кандидатов от "Справедливой России - За правду" на выборах в Госдуму. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к руководству партии.

Ранее руководство справороссов неоднократно заявляло, что в федеральную часть войдут только лидеры трех объединившихся зимой партий - Сергей Миронов ("Справедливая Россия"), Захар (Евгений) Прилепин ("За правду") и Геннадий Семигин ("Патриоты России").

"Общефедеральную часть списка могут расширить с трех до пяти фамилий. Обсуждаются кандидатуры Меньшова и Бабакова", - проинформировал собеседник агентства. Он уточнил, что окончательные списки кандидатов будут определены президиумом Центрального совета партии, закрытое заседание которого пройдет в пятницу вечером - накануне предвыборного съезда "Справедливой России - За правду".

Ранее источник в партии сообщал, что Меньшов выразил желание и готовность баллотироваться в депутаты Госдумы от "Справедливой России - За правду" по московскому партийному списку.

Согласно недавно принятым законодательным изменениям, максимальное объем общефедеральной части партийных списков был увеличен с 10 до 15 кандидатов.