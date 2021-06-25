Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Лебедев не намерен участвовать в выборах в восьмой созыв

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы седьмого созыва, депутат от фракции ЛДПР Игорь Лебедев в пятницу на своей странице в Facebook объявил, что не намерен избираться в восьмой созыв нижней палаты и хочет приостановить свою политическую деятельность.

"Я принял решение не участвовать в избирательной кампании по выборам депутатов Государственной думы VIII созыва, которые пройдут в сентябре этого года, и приостановить свое участие в политической жизни страны", - написал парламентарий.

По его словам, это решение не спонтанно, оно "было обдумано на протяжении нескольких месяцев и, безусловно, согласовано с партией".

Депутат заметил, что все его 20 лет работы в Госдуме "прошли достаточно содержательно".

Лебедев также поблагодарил всех избирателей ЛДПР, рядовых членов партии за поддержку и проделанную работу, а также спикера Госдумы Вячеслава Володина, руководителей остальных думских фракций, своих непосредственных коллег и лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

В беседе с ТАСС депутат не стал раскрывать своих дальнейших планов. "Все, что написано, - этого достаточно. Больше я ничего добавить не могу", - сказал он.

Лебедев входит в президиум фракции ЛДПР в Госдуме, в седьмом созыве также входил в состав комитета по госстроительству и законодательству. В нижней палате Лебедев работал начиная с третьего созыва, впервые избравшись в 1999 году. Сын лидера ЛДПР Владимира Жириновского.