Рябков заявил, что Россия и США обсуждают работу проверочных комиссий в рамках СНВ-3

СОЧИ, 25 июня. /ТАСС/. Москва и Вашингтон активно прорабатывают вопрос возобновления проведения проверок в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3), договоренностей пока нет. Об этом заявил журналистам в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Рябков на полях III Международной научно-практической конференции "Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения".

"Этот вопрос в активной проработке. Понятно, что ситуация с ковидом меняется достаточно динамично, но некоторое время назад мы приступили к обсуждению этого вопроса, договоренностей пока нет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.