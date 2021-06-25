{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Рябков заявил, что Россия и США обсуждают работу проверочных комиссий в рамках СНВ-3

Замглавы МИД РФ отметил, что договоренностей пока нет

СОЧИ, 25 июня. /ТАСС/. Москва и Вашингтон активно прорабатывают вопрос возобновления проведения проверок в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3), договоренностей пока нет. Об этом заявил журналистам в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Рябков на полях III Международной научно-практической конференции "Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения".

"Этот вопрос в активной проработке. Понятно, что ситуация с ковидом меняется достаточно динамично, но некоторое время назад мы приступили к обсуждению этого вопроса, договоренностей пока нет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Теги
СШАРоссияРябков, Сергей Алексеевич
Рябков: США пока не готовы ничего менять в практике невыдачи виз российским дипломатам
Замглавы МИД РФ назвал такую практику деструктивной
Читать полностью