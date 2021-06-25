Рябков: США пока не готовы ничего менять в практике невыдачи виз российским дипломатам

СОЧИ, 25 июня. /ТАСС/. США пока не готовы ничего менять в "деструктивной практике" невыдачи виз российским дипломатам. Об этом заявил в пятницу журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Американцы не готовы, к сожалению, несмотря на обсуждение этой темы и до саммита [в Женеве], и фиксацию ее важности в ходе саммита, ничего менять в своей абсолютно деструктивной практике невыдачи виз персоналу наших загранучреждений, отправляющемуся туда на работу. Соответственно, у нас нет пока никакого движения в этом вопросе навстречу американцам", - сказал он.

"Ситуация такова, что здесь нужно действовать строго на основе взаимности", - добавил Рябков.

РФ не будет препятствовать командированию персонала посольства США в РФ, также заявил он.