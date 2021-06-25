Рябков: РФ будет учитывать размещение США систем ПРО в Польше в своем военном планировании

СОЧИ, 25 июня. /ТАСС/. Россия будет учитывать в своем военном планировании развертывание Соединенными Штатами компонентов противоракетного комплекса Aegis Ashore на базе у польского населенного пункта Редзиково. Об этом заявил в пятницу журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Замминистра назвал эти действия новым подтверждением того, что изначальные американские аргументы о выстраивании системы противоракетной обороны для парирования угроз с Ближнего Востока и Дальнего Востока, "по сути дела, сейчас забыты". "Дело идет к тому, что объект в Польше, как и в Румынии и многих других точках, станет звеном глобальной ПРО, которая постоянно совершенствуется и возможности которой, в том числе в отношении потенциалов, если употребить американский термин, равных по силе соперников тоже расширяются, это неоспоримый факт. Мы будем учитывать этот момент в нашем военном планировании", - подчеркнул Рябков.

Высокопоставленный дипломат также подчеркнул, что не только для США и Польши, но и в целом для НАТО сейчас наступила "хорошая возможность" вновь задуматься над российским предложением о взаимных проверяемых мораториях на неразмещение ударных средств средней дальности в Европе. "Объект в [населенном пункте] Редзиково в случае выработки такой схемы, на наш взгляд, должен проверяться, если мы хотим быть уверены, что угрозы размещения наземных ракет средней дальности американского производства не существует", - добавил Рябков.

Он пояснил, что комплексы Aegis Ashore способны запускать в том числе крылатые ракеты типа Tomahawk. "Отсутствие этих ракет в этих пусковых установках - это один из элементов гипотетического режима проверки, взаимного моратория на неразвертывание средств средней дальности в европейской зоне", - резюмировал замглавы МИД.

База в Редзиково - уже второе место дислокации американских противоракет в рамках реализации поэтапного плана создания европейской системы ПРО. Первую такую базу США построили в румынском местечке Девеселу, поставив ракеты-перехватчики на оперативное дежурство в мае 2016 года. Комплексы Aegis Ashore используют противоракеты Standard Missile-3, которыми оснащен ряд кораблей ВМС США.

МИД России уже не раз заявлял, что размещение комплексов Aegis Ashore в странах Восточной Европы является нарушением Вашингтоном взятых на себя обязательств. По мнению российских экспертов, из вертикальных пусковых установок МК41 этих комплексов можно запускать не только противоракеты, но и крылатые ракеты Tomahawk.