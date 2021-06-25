Захарова считает, что отношение США к форматам сотрудничества в Арктике непредсказуемо

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Политика США в отношении сотрудничества в Арктике, а также и в других региональных интеграционных структурах носит непредсказуемый характер. Об этом заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на международном медиаконгрессе представителей стран - участниц Совета Баренцева/ Евроарктического региона (СБЕР).

"Я хочу сказать, что у США такое отношение не только к Арктике, но и к тем интеграционным региональным структурам, которые там есть. У них такая политика, у них такие политические качели, они так живут. Если есть что-то предсказуемое в США, то это их абсолютная непредсказуемость, и это не только касается Арктики", - отметила она.

Захарова также указала на непостоянство США в отношении сотрудничества в рамках ЮНЕСКО и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). "Они точно также относятся и к ЮНЕСКО, то они входят в ЮНЕСКО, то выходят. Тоже касается и ВОЗ, то они полагают, что эта организация лишняя и их участие там не нужно и покидают этот формат, то они возвращаются и начинают спонсировать. Также они относятся и к огромному количеству договоров, соглашений на двусторонней и многосторонней основе", - продолжила она.

Дипломат подчеркнула, что Россия в свою очередь будет и дальше поддерживать развитие многостороннего диалога в рамках интеграционных региональных объединений, так как они дают возможность решать и предотвращать проблемы, а также "находить общие точки соприкосновения, которые, в случае если они найдены на таком формате, могут показывать странам путь взаимодействия по другим проблемам и другим трекам", добавила Захарова.