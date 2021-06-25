Песков: новые санкции Киева можно счесть шагом по недопущению встречи Путина и Зеленского

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Продление Киевом санкций в отношении российских компаний можно расценить как шаг для недопущения встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Отвечая на просьбу прокомментировать слова Зеленского, что в теме проведения встречи "мяч на стороне России", Песков отметил, что "здесь никаких пасов давать не нужно, Путин сказал, что он готов встретиться, чтобы обсуждать двусторонние отношения".

"Вот, например, вчера Украина возобновила и объявила новые санкции в отношении разных российских компаний и физических лиц. Если рассматривать эти шаги в качестве подготовки почвы для двусторонней встречи, то возникает много вопросов. Если рассматривать эти шаги как обрубание хвостов перед встречей, чтобы никоим образом ее не допустить, то тут можно понять эти шаги Киева", - сказал Песков.

Песков подчеркнул, что Кремль констатирует противоречивую политику Киева в выстраивании отношений с РФ, в том числе по вопросу транзита газа.

"Много всего совершенно непонятного. Украина заинтересована в продолжении транзита газа - и объявляет санкции против [главы "Газпрома"] Алексея Миллера. А кто будет подписывать контракт? С кем вести переговоры? Поэтому вопросов больше, чем ответов", - сказал он.

Позиции России и украинскому вопросу

Кремль не видит необходимости что-либо пересматривать в позиции России по украинскому вопросу, заявил пресс-секретарь президента, отвечая в пятницу на вопрос одного из журналистов, рассматривает ли Москва возможность корректировки своей позиции по украинскому вопросу. По предположению представителя СМИ, эта тема вызывает разногласия ЕС и РФ, что могло привести к отказу Евросоюза от саммита с участием России.

Песков пояснил, что "украинский вопрос - это Донбасс, хотя Киев считает, что это Донбасс и Крым, но Крым не обсуждается со стороны России". По его словам, ситуация в Донбассе является внутриукраинской проблемой, "и Россия участвует в формате, который работает, чтобы помочь Украине решить эту проблему".

"Здесь особо пересматривать нечего, - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ. - Тем более, что этот формат зиждется на минском комплексе мер. По международному признанию, этот комплекс мер является единственным возможным механизмом урегулирования. Это признают все участники формата, может быть, за исключением самой Украины, которая в последнее время выступает с рядом противоречивых заявлений на сей счет". Песков также отметил, что Кремль констатирует противоречивую политику Киева в выстраивании отношений с РФ.