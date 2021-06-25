Песков заявил, что Москва с сожалением воспринимает отказ ЕС от саммита с Россией

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Москва с сожалением воспринимает отказ ЕС от саммита с Россией и разработку новых санкций. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"С сожалением", - сказал он, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают отказ лидеров стран ЕС провести саммит с Россией и одновременное поручение Еврокомиссии разработать дополнительные ограничения в адрес Москвы "на случай злонамеренных действий".

"Вы знаете, что в целом президент [Владимир] Путин был и остается заинтересован в налаживании рабочих отношений между Москвой и Брюсселем", - добавил Песков.

По его словам, Россия готова идти в налаживании отношений с Евросоюзом так далеко, насколько к этому готовы европейские партнеры.

"Концептуальная позиция президента [РФ Владимира] Путина, что мы готовы идти в этом налаживании так далеко, насколько готовы наши визави, она, безусловно, сохраняет свою актуальность, и Путин об этом неоднократно говорил", - сказал Песков.

Отвечая на вопрос, какая из сторон должна сделать первый шаг, пресс-секретарь сказал, что "в идеале это должно быть движение навстречу друг другу". "Здесь должна быть обоюдная политическая воля", - считает Песков, подчеркивая, что позиция российского лидера в данном вопросе предельно ясна и последовательна, в то время как позиция европейцев "множественна, не совсем последовательна, местами непонятна". "Конечно, европейцам еще предстоит пройти определенный путь в окончательном формулировании этой позиции", - указал он.

Кремль рассчитывает, что страны ЕС, демонстрирующие сбалансированный подход, продолжат продвигать идею по налаживанию диалога Москвы и Брюсселя, заявил он.

"Мы надеемся, что страны, которые придерживаются более сбалансированного подхода, продолжат работу по продвижению идеи о налаживании диалога между Брюсселем и Москвой", - сказал Песков.

Песков заверил, что "Москва сохраняет свою заинтересованность в этом".

Противники диалога

По словам представителя Кремля, диалог Европы с РФ отвергают в основном младоевропейцы, например, Польша или государства Прибалтики, которые безосновательно говорят об угрозе для них со стороны Москвы.

"К сожалению, мы получаем информацию, что на саммите вчера целый ряд стран высказался против этого диалога. Мы знаем, что речь идет в основном о так называемых младоевропейцах, это прибалтийские государства, Польша. Еще раз повторяю, мы сожалеем в этой связи", - заявил Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что "это те самые страны, которые чаще всего говорят достаточно безосновательно о существовании некоей угрозы для них со стороны Российской Федерации".

Лидеры 27 стран ЕС в ходе затянувшейся до глубокой ночи пятницы дискуссии по России не смогли согласовать предложение канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона о проведении встречи на высшем уровне между РФ и ЕС. Взамен, согласно итоговому заявлению саммита, главы государств и правительств Евросоюза поручили внешнеполитической службе ЕС под руководством Жозепа Борреля изучить возможности для диалога с Россией по отдельным темам, представляющим интерес для ЕС, а также проработать варианты введения новых санкций против РФ, включая экономические, для противодействия возможной будущей деятельности России, которую они расценят как вредоносную.