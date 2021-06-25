Песков заявил, что Россия продолжит защищать интересы Софии Сапеги

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Россия продолжит по дипломатическим и иным каналам защищать интересы российской гражданки Софии Сапеги, которая была переведена в Белоруссии из СИЗО под домашний арест. Об этом в пятницу заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос, является ли смягчение меры пресечения обвиняемой итогом российско-белорусских переговоров, представитель Кремля подчеркнул, что "де-юре это результат тех решений, которые приняли следственные и судебные власти Белоруссии".

"Что касается законных интересов российской гражданки, то они защищались и будут защищаться нашими дипломатами и по другим каналам", - сказал Песков.

Задержанная в Минске россиянка София Сапега переведена под домашний арест, решается вопрос о возможности скорейшего посещения ее российским консулом, сообщил ТАСС в пятницу пресс-секретарь посольства России в Белоруссии Алексей Маскалев. По его словам, российские дипломаты находятся в постоянном контакте с адвокатами россиянки и ее родителями.

Задержание Сапеги

София Сапега была задержана 23 мая в минском аэропорту вместе с одним из основателей признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала NEXTA Романом Протасевичем после экстренной посадки самолета авиакомпании Ryanair. Через несколько дней на опубликованной в интернете видеозаписи Сапега заявила, что работает редактором Telegram-канала "Черная книга Беларуси", в котором размещаются личные данные сотрудников органов внутренних дел республики. В апреле 2021 года суд Железнодорожного района Гомеля признал этот канал экстремистским. 14 июня председатель Следственного комитета Дмитрий Гора сообщил, что Сапега обвиняется по части 3 ст. 130 (разжигание социальной вражды и розни), а также проходит подозреваемой по делу об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок.