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Кремль сожалеет, если Киев решил де-юре отгородиться от Донбасса

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Киев де-факто уже разорвал связи с Донбассом и будет печально, если украинские власти решили оформить это и де-юре. Такое мнение в пятницу высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о возможном референдуме о "стене" с Донбассом.

"Трудно комментировать подобные заявления главы украинского государства", - сказал представитель Кремля. Он констатировал, что "все связи [Киева с Донбассом] де-факто и так разорваны, и эти регионы отторгнуты украинским государством". "Если речь идет о формализации этой ситуации и придании ей характера де-юре, то здесь можно только выразить сожаление", - отметил Песков.

"Если есть какие-то другие задумки, то, наверное, разъяснения последуют", - добавил пресс-секретарь президента РФ.

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