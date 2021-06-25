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Жириновский, Слуцкий и Каргинов могут возглавить список ЛДПР на выборах в Госдуму

Всего в федеральный список включены 215 человек.

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и депутат Госдумы, замглавы высшего совета ЛДПР Сергей Каргинов могут возглавить общефедеральную часть списка кандидатов от партии на сентябрьских выборах в Думу. Это следует из материалов к съезду партии.

В общефедеральную часть, состоящую из 15 фамилий, вошли в том числе глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, губернатор Владимирской области Владимир Сипягин, депутат Госдумы Василий Власов, замруководителя Рособрнадзора Борис Чернышов, депутаты Госдумы Андрей Луговой, Дмитрий Свищев, Валерий Селезнев, депутат Государственного совета Адыгеи Каплан Панеш.

Также в список внесены депутат Госдумы пятого созыва Аркадий Свистунов, советники лидера ЛДПР Станислав Наумов и Владимир Кошелев, профессор и депутат Госдумы четвертого созыва Иван Мусатов.

Всего федеральный список разделен на 58 региональных групп. В общей сложности в него включены 215 человек.

Список должен быть утвержден в пятницу предвыборным съездом ЛДПР.

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Жириновский, Владимир ВольфовичРоссияСлуцкий, Леонид ЭдуардовичЛДПРКаргинов, Сергей Генрихович
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