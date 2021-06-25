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Кабмин одобрил проект о создании пункта обеспечения ВМФ России в Судане

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило проект соглашения между Россией и Суданом о создании пункта материально-технического обеспечения Военно-морского флота (ВМФ) России на территории Судана и поручило представить предложение о подписании соглашения президенту. Соответствующее постановление опубликовано в пятницу на официальном портале правовой информации.

"Одобрить и представить президенту Российской Федерацией для внесения на ратификацию в Государственную думу Федерального собрания Российской Федерации соглашения между Российской Федерацией и Республикой Судан о создании пункта материально-технического обеспечения Военно-морского флота Российской Федерации на территории Республики Судан, подписанное в г. Хартуме 23 июля 2019 г. и в г. Москве 1 декабря 2020 г.", - говорится в документе.

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