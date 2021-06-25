Путин поручил полпредам до 1 октября доложить о помещениях для Российского Красного Креста

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам состоявшейся 8 июня встречи с социальными работниками и представителями некоммерческих организаций. Полпредам главы государства в федеральных округах поручено до 1 октября доложить о возможности безвозмездного предоставления помещений для Российского Красного Креста и его отделений в регионах, сообщается в пятницу на сайте Кремля.

"Полномочным представителям президента Российской Федерации в федеральных округах совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации рассмотреть вопрос о предоставлении помещений, находящихся в государственной и муниципальной собственности, в долгосрочное безвозмездное пользование Общероссийской общественной организации "Российский Красный Крест" и ее отделениям для осуществления деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации. Доклад - до 1 октября 2021 года" - говорится в сообщении на сайте Кремля.

Владимир Путин 8 июня во время встречи с сотрудниками социальной сферы поручил своим полномочным представителям в федеральных округах обратить внимание на проблему с выделением помещений для отделений РКК в регионах. Полпреды должны проработать этот вопрос с главами субъектов. Так президент отреагировал на слова участницы мероприятия, которая отметила, что РКК готов расширять свою деятельность, но в некоторых регионах организации не хватает помещений для открытия центров здоровья и долголетия. Она попросила президента дать поручение губернаторам, чтобы они помогли решить вопросы с выделением помещений для региональных отделений Красного Креста.