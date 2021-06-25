Кремль не считает, что в Перми могли задержать кого-то за запись обращения на прямую линию

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Кремль не знает всех обстоятельств ситуации с задержанием в Перми активистов в защиту местного стадиона "Молот", но исходит из того, что такое не могло произойти просто в связи с записью видеообращения на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Я не думаю, что могли задержать несколько человек только потому, что они записывали видеообращение на прямую линию. Мы даже не хотели бы допускать такую возможность. Но вот эти 20 человек (о которых пишут СМИ как об участниках акции - прим. ТАСС)... Наверное, будет какое-то разбирательство, и потом всех отпустят, мы надеемся", - сказал представитель Кремля. Он не исключил, что "там уже всех освободили, проверив документы и так далее".

Песков сообщил, что в Кремле уже получали обращения насчет этого стадиона в Перми. "Я видел несколько сообщений на эту тему", - сказал пресс-секретарь президента.

Ранее ряд СМИ сообщил, что в Перми за несанкционированную акцию было задержано несколько активистов, которые записывали видеообращение для прямой линии с жалобой на планы застройки на месте стадиона "Молот". Как следует из публикаций, всего на стадионе, где происходило это действие, собрались около 20 местных жителей.