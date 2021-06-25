В Кремле заявили, что не следят за делом Сафронова

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Кремль не следит за ходом расследования дела обвиняемого в госизмене советника главы Роскосмоса, экс-журналиста Ивана Сафронова и исходит из того, что его права должны соблюдаться. Об этом заявил в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя утверждения адвоката Сафронова Дмитрия Катчева о том, что следователь предлагал обвиняемому пойти на сотрудничество в обмен на звонок матери.

"Наверное, это тема для защитников, для адвокатов, но никоим образом не для администрации президента", - сказал Песков, подчеркнув, что он никак не может прокомментировать данную ситуацию. "Безусловно, все права задержанного и находящегося под следствием, которые предусмотрены по закону, должны соблюдаться", - добавил он.

"Мы не знаем, не следим за ходом следствия, мы просто не имеем такой возможности, мы не располагаем информацией. Более того, следственные действия идут в закрытом режиме, и никакой информации у нас на этот счет нет", - сказал Песков.

Сафронов был арестован 7 июля прошлого года. В отношении него возбуждено дело о госизмене. Вину он не признает.