ЛДПР утвердила списки кандидатов в Думу

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. ЛДПР на съезде в пятницу утвердила список кандидатов на выборах в Госдуму восьмого созыва.

В общефедеральную часть списка, согласно решению партии, вошли 15 кандидатов, возглавил группу лидер ЛДПР Владимир Жириновский. За ним следуют глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и депутат Госдумы, замглавы высшего совета ЛДПР Сергей Каргинов.

В общефедеральную часть списка также вошли глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, губернатор Владимирской области Владимир Сипягин, депутат Госдумы Василий Власов, замруководителя Рособрнадзора Борис Чернышов, депутаты Госдумы Андрей Луговой, Дмитрий Свищев и Валерий Селезнев, депутат Государственного совета Адыгеи Каплан Панеш. Также в список вошли депутат Госдумы пятого созыва Аркадий Свистунов, советники лидера ЛДПР Станислав Наумов и Владимир Кошелев, профессор, депутат Госдумы четвертого созыва Иван Мусатов.

В общей сложности в список партии вошло 219 человек по 58 региональным группам. Члены партии также проголосовали за список из 225 кандидатов по одномандатным округам.