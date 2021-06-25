Вошедший в список ЛДПР на выборах в Думу владимирский губернатор не намерен оставлять пост

ВЛАДИМИР, 25 июня. /ТАСС/. Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин, включенный в общефедеральную часть списка кандидатов от ЛДПР на выборах в Госдуму, пока не собирается уходить с поста главы региона.

"Все, кто в вошел в список, станут лицом ЛДПР на предстоящих выборах в Государственную думу. Должен разочаровать моих оппонентов: включение моего имени в партийный список не означает ухода с поста губернатора Владимирской области", - написал губернатор в пятницу на своих страницах в соцсетях.

Свое выдвижение он объяснил тем, что "партии всегда стремятся включить в федеральный список опытных и узнаваемых на всероссийском уровне политиков, за плечами у которых результативная работа в интересах жителей". Он также назвал это общеизвестной практикой, существующей годами.

ЛДПР на съезде в пятницу утвердила список кандидатов на выборах в Госдуму восьмого созыва. В общефедеральную часть списка, согласно решению партии, вошли 15 кандидатов, возглавил группу лидер ЛДПР Владимир Жириновский. За ним следуют глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и депутат Госдумы, замглавы высшего совета ЛДПР Сергей Каргинов. Также среди прочих в общефедеральную часть списка вошел губернатор Владимирской области Владимир Сипягин.